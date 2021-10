Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW gegen 22 Uhr die B260 aus Richtung Dausenau kommend in Richtung Bad Ems.

An der abknickenden Vorfahrt, nach der dortigen Lahnbrücke, schnitt der Fahrzeugführer die Kurve, wodurch ein entgegenkommender PKW ausweichen musste. Dieser kam ins Schleudern und kollidierte mit dem dortigen Bordstein.

Der PKW wurde so schwer beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden musste.



Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell