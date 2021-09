Am Samstag, dem 25.09.2021, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich auf der L281, zwischen den beiden Abfahrten nach Langenhahn eine Verkehrsunfallflucht.

Ein in Richtung Hachenburg fahrender Motorradfahrer überholte im Bereich einer Linkskurve einen vorausfahrenden LKW. Ein entgegenkommender PKW mit Anhänger musste hierauf eine Vollbremsung einleiten. Hierbei geriet das Gespann ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Am Gespann entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der verursachende Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663/98050) zu melden.



