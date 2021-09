Am 17.09.2021, gegen 20:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine ältere Dame mit einem goldfarbenen SUV auf den Parkplatz in der Hofstraße, Ecke Aarstraße, fuhr und dort einen geparkten PKW touchierte.

Anschließend setzte die Dame ihren PKW wieder zurück, stieg kurz aus und entfernte sich wieder mit ihrem PKW von der Unfallörtlichkeit. Da näheres zu dem PKW derzeit nicht bekannt ist, werden etwaige weitere Zeugen gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Diez unter der Tel.: 06432/601-0 oder per Email an pidiez@polizei.rlp.de zu melden.



