Ein- oder Ausparken auf der Schulstraße in Kaub, den ordnungsgemäß in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Weisel, geparkten roten PKW, Renault der Geschädigten.

Dabei entstand Sachschaden an der linken, vorderen Fahrzeugseite des PKW der Geschädigten.

Anschließend soll der Unfallverursacher zunächst aus seinem PKW ausgestiegen sein und sich den Schaden angeschaut haben. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit normaler Statur, dunklen Haaren und einer Gehschwäche/-behinderung gehandelt haben.

Hinweise zur Tataufklärung bittet die Polizei in St. Goarshausen per Telefon unter 06771-93270.



