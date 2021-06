Verkehrsunfallflucht

Westerburg, Ortsteil Gershasen (ots) – Am 26.06.2021 gegen 15:00 Uhr wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Straße „Unterm Steinbruch“ etwa auf Höhe der Hausnummer 2 in 56457 Westerburg OT Gershasen gemeldet.