Wallmerod

Verkehrsunfallflucht

Am 27.05.2021 gegen 13:00 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person den in der Frankfurter Straße 45 (Parkplatz Bäckerei „Fuhr“) in 56414 Wallmerod abgestellten schwarzen PKW der Marke BMW, Modell 1er.