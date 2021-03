Wittgert

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 12.03.2021 gegen 18:00 Uhr und dem 13.03.2021 gegen 11:00 Uhr kam eine unbekannte Person auf der L306 von Wittgert kommend in Richtung Nauort, gegenüber der Abfahrt in Richtung Ransbach-Baumbach, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun.