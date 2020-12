Am Montag, den 07.12.2020, kam es im Zeitraum zwischen 18:00-18:15 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter roter Seat Ibiza durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der vorderen rechten Stoßstangenecke gestreift. Hierbei entstand ein Schaden von circa 1000,- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems, Te.: 02603 9700, in Verbindung zu setzen.



