Am Mittwoch, den 25.11.2020, kam es gegen 07:31 Uhr, auf der Strecke zwischen Dessighofen und Schweighausen, in dem dortigen Waldstück, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wobei ein Außenspiegel abgefahren wurde.

Das unfallverursachende Fahrzeug, es soll sich um einen kleineren PKW gehandelt haben, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Dessighofen. Es entstand ein Schaden von etwa 100,- EUR. Hinweise bitte an die Polizei Bad Ems, Tel.: 02603 9700.



