Am Donnerstag, den 22.10.2020 gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L 292 zwischen Steinebach an der Wied und Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im Begegnungsverkehr kam es zur Kollision der Außenspiegel zweier LKW. Gesucht wird eine blaue Sattelzugmaschine mit silbern-grauem Sattelanhänger, die sich in Richtung Steinebach entfernte. An der Unfallstelle wurden Spiegelteile eines LKW Volvo gefunden, diese dürften von dem flüchtigen LKW stammen.



Unfallzeugen sowie der Fahrer der unfallbeteiligten Sattelzugmaschine werden gebeten sich bei der PI Hachenburg zu melden, Tel.: 02662-95580.



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02602-9558-0

www.polizei.rlp.de/pi.hachenburg



