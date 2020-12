Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 04:20 Uhr

Fehl-Ritzhausen

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 17.10.2020, wurde ein frischer Unfallschaden an einem Lichtsignal sowie einem Andreaskreuz am Bahnübergang im Verlauf der K 57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen festgestellt.