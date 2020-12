Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 17:20 Uhr

Diez

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 10.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Center in Diez ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer PKW, vermutlich durch einen weißen Einkaufswagen, beschädigt.