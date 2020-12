Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 16:30 Uhr

Nassau

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 05.10.2020, wurde in der Zeit zwischen 12:45-13:10 Uhr, ein in Nassau, Gerhart-Hauptmann-Straße, ordnungsgemäß geparkter schwarzer Hyundai Santa Fe, durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der vorderen linken Stoßstange beschädigt.