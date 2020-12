Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 13:10 Uhr

Diez, Auf dem Rödchen 12 (ots) - -Diez- Durch einen Zeugen wurde am 14.08.2020 um 19:10 Uhr eine Unfallflucht gemeldet.

Er konnte beobachten, dass ein Transporter beim Rangieren gegen ein geparktes Motorrad stieß, was dadurch auf die rechte Seite kippte.



Der Fahrer des Transporters klingelte an einem Wohnhaus. Als niemand öffnete, verließ er den Unfallort.



Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell