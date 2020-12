Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 05:10 Uhr





Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 285 in Richtung Kirburg und verlor nach einer Kuppe infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Während er selbst im Straßengraben landete schleuderte das Krad auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer wich dem Krad in den Straßengraben aus, ein ihm nachfolgender PKW-Fahrer konnte dem Krad nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit der Maschine.



Aufgrund der Erstmeldung wurden die umliegenden Feuerwehren sowie mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach derzeitigem Stand wurde niemand schwer verletzt, insgesamt 5 Beteiligte wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die L 285 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und den nötigen Reinigungsarbeiten für circa 2 Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pi.hachenburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell