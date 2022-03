Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer – Zeugenaufruf

Auf dem Fuß- und Radweg an der Lahn, Höhe Sportplatz Hasenkümpel, kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger. Der Fußgänger ging mit seinem angeleinten Hund spazieren, als es zu einem Beinahezusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer kam. Durch diese dynamische Situation kam der 62-jährige Fußgänger aus dem Westerwaldkreis zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Bad Ems fort. Wer kann Hinweise zur Identität des Fahrradfahrers geben?



