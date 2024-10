Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitagabend, den 25.10.2024 gegen 22:00 Uhr, ging bei der Polizei Westerburg Meldung über einen verunfallten Pkw an der L 300 zwischen Herschbach (Oww.

Vor Ort konnte die Streife einen stark demolierten grauen Opel Meriva ohne Kennzeichenschilder im Straßengraben feststellen. Der vor Ort befindliche, 21-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem konnten die Polizeibeamten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen feststellen, weshalb ihm im Nachgang eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



An dem grauen Opel Meriva konnten Unfallschäden festgestellt werden, welche nicht an dem Unfallort auf der L300 bei Guckheim entstanden sein können. Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger, welche Hinweise zu einer weiteren Örtlichkeit geben können, wo der Opel Meriva noch verunfallt sein könnte, um Mittelung bei der Polizeiinspektion Westerburg.



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0



