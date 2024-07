Großseifen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, 03.07.24, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Ortslage Großseifen, Am Dickenstein, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.