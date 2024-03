Oberelbert

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 02:10 Uhr, in Oberelbert, in der Stelzenbachstraße, ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.