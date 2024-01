Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Dienstag, den 02.01.2024 um 14:55 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Wirges mit ihrem Pkw die Gartenstraße in der Ortschaft Hillscheid.

Sie war auf dem Weg zu einem Bekannten, für welchen sie eingekauft hatte.

In der Gartenstraße setzte sie ihren Pkw zurück und kollidierte mit einem anderen Pkw, welcher vor einem Friseurgeschäft geparkt war. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Da die Fahrzeugführerin während der Unfallaufnahme alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihr von den eigesetzten Beamten der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ein Atemalkoholtest offeriert. Dieser ergab einen Wert von 1,52%o.

Es erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins der Frau, eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.



