Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am heutigen Nachmittag befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW die K 21 aus Marienstatt kommend in Fahrtrichtung Streithausen.

An der Einmündung zur K 21 in Richtung Streithausen, verlor dieser dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den rechten Seitenstreifen.

In diesem Zusammenhang wurde sowohl der PKW als auch ein Leitpfosten beschädigt, der Fahrzeugführer leicht verletzt.



Der Führerschein des deutlich alkoholisierten Fahrzeugführers wurde sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



