Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein alleinbeteiligter Pkw kam in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 49-jährige Fahrzeugführer augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sowie dessen Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR



