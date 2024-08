Verkehrsunfall unter Alkohol

Auf der L 318, zwischen Hambach und Aull, wurde um 18:00 Uhr am gestrigen Sonntag ein Verkehrsunfall gemeldet.

Anzeige

Der 53-jährige Unfallverursacher gab an, mit seinem PKW die Strecke von Görgeshausen kommend in Richtung Aull befahren zu haben, als ihm ein Motorradfahrer entgegengekommen sei, der ihn mit seinem Abblendlicht stark geblendet habe. Aus diesem Grund sei er mit dem PKW über die Gegenspur nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Graben stehen geblieben. Ein Unfallzeuge teilte jedoch mit, dass es kein entgegenkommendes Motorrad gegeben habe. Beim Unfallverursacher wurde Atemalkohol festgestellt, ein Vortest ergab 1,8 Promille. Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins erfolgten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell