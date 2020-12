Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 21:50 Uhr

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16:25 Uhr auf der B260 in der Gemarkung Bad Ems, Einmündung zur Gemeindestraße Auf der Lay ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Der Unfallverursacher wollte aus der Gemeindestraße Auf der Lay nach links auf die B260 einbiegen in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei übersah und missachtete er die Vorfahrt des zweiten Verkehrsunfallbeteiligten, der in Fahrtrichtung Bad Ems unterwegs war. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Strecke musste für ca. eine Stunde gesperrt werden, da die Fahrbahn gereinigt werden musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe.



