Der 37jährige Fahrer eines Transporters aus der Verbandsgemeinde Westerburg befuhr die L 300 in Fahrtrichtung Herschbach/Oberwesterwald. An der Einmündung zur L 315 kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 57jährigen aus dem Kreis Limburg, welche nach links in Richtung Boden abbiegen wollte. Die Fahrerin des PKW und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02663/9805-0 bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



