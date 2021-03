Verkehrsunfall mit vier Verletzten Personen,

Ein 39jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Altenkirchen bog von der Kirchstraße auf die L 313 in Richtung Mogendorf ein. Dabei übersah er den VW eines 49jährigen Mannes, der mit Ehefrau und Sohn, alle aus der VG Wirges, die L 313 in Richtung Mogendorf befuhr. Er wich dem einbiegenden PKW aus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 55jährigen Frau aus der VG Wirges, die von der L 313 in die Kirchstraße abbiegen wollte. Alle Personen in den beiden Fahrzeugen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei musste zur Fahrbahnreinigung gerufen werden, ebenso ein Spezialfahrzeug, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn zu entfernen.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.



