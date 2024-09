Rennerod

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Rennerod

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 07.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Rennerod, Hauptstraße, in Folge dessen eine Fußgängerin verletzt wurde.