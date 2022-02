Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Morgen des 24.02.2022 befuhr ein 24jähriger PKW-Fahrer die Südstraße in Hof und bog auf die Bundesstraße 414 ein.



Hierbei übersah er den herannahenden PKW eines 20jährigen Mannes. Dieser wich dem 24jährigen aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 20jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Totalschaden an seinem PKW.



