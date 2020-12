Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 09:40 Uhr

Ein 19-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Nastätten befuhr am 15.11.2020, gegen 10:45 Uhr, mit seinem Pkw die L335 von Nastätten kommend in Richtung Diethardt.

In einer Linkskurve verlor er infolge unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab, wo er sich in der Böschung überschlug. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine Beifahrerin verletzt. Der Fahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Koblenz geflogen. Die Beifahrerin konnte nach ambulanter Versorgung entlassen werden.



