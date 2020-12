Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 12:00 Uhr

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer den Kreisel in der Rheinstraße, Höhe Schulstraße.

Aus bislang nicht feststellbaren Gründen touchierte er mit der linken Front seines Fahrzeuges die innere Kante des Kreisels und fuhr dann gerade aus gegen ein Haus. Ein vor dem Haus befindlicher Telefonkasten wurde zerstört. Die Hauswand wurde lediglich leicht beschädigt. Der Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



