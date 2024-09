Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

56470 Bad Marienberg (ots) – Am 12.09.2024 gegen 17:15 Uhr ereignete sich in Bad Marienberg, Kirburger Straße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 28-jährige PKW-Fahrerin befuhr die genannte Straße stadtauswärts und kollidierte in Höhe des Schulzentrums mit einer 56-jährigen Fußgängerin, die dort die Straße überquerte.

Die Fußgängerin wurde frontal vom PKW erfasst und durch den Zusammenprall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Kirburger Straße blieb für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.



