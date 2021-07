Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 30.07.2021 kam es gegen 13 Uhr in der Gemarkung Borod auf der Bundesstraße 8 zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde eine 20jährige vermutliche Unfallverursacherin leicht- und ein 50jähriger Motorradfahrer schwerverletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah die Unfallverursacherin einen abbiegenden PKW und wich mit ihrem PKW auf die Gegenspur aus und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallverursacherin wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden.



