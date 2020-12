Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 10:40 Uhr

Allendorf

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer – beinahe Folgeunfall aufgrund eines illegalen Motorradrennens

Am Samstag, den 22.08.2020 kam ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Hessen auf der gerade an sonnigen Tagen stark durch Zweiräder frequentierten Bundesstraße 274 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Linkskurve zu Fall.