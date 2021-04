Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 09.04.2021 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rohrhofstraße/Masselbachstraße in Ransbach-Baumbach.



Der daran beteiligte Motorradfahrer befuhr die Rohrhofstraße in Richtung Ebernhahn, als eine PKW aus der Masselbachstraße auf die Rohrhofstraße abbiegen wollte.

Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad.

Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Aufprall mit dem PKW auf die Windschutzscheibe geschleudert und musste durch das DRK ins Krankenhaus nach Dernbach verbracht werden.

Sowohl am PKW, als auch am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.



