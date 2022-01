Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

56355 Nastätten, Römerstraße (ots) – Am 22.01.2022 im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:10 Uhr wurde ein grauer E-Klasse Mercedes, welcher ordnungsgemäß in einer Parktasche links von der Römerstraße in der Ortslage Nastätten (gegenüber der Amtsapotheke) geparkt war, nicht unerheblich am Heck beschädigt.