Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf b 260 zw. Dausenau und Bad Ems

260 von Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Dausenau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Pkw auf einem geraden Streckenabschnitt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Pkw wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Hierdurch wurde die verantwortliche Pkw-Fahrerin verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt waren auch die Feuerwehreinheiten Bad Ems und Singhofen vor Ort, da der beschädigte Pkw stark qualmte. Die B 260 war für die polizeiliche Unfallaufnahme von 07:40 Uhr bis 08:30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



