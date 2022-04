Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Heute Morgen, gegen 06 Uhr, beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, aus einem Industriegebiet kommend, auf die Landstraße 307 in Richtung Ransbach-Baumbach nach links abzubiegen.



Nach derzeitigen Ermittlungen übersah er an der, mit einem Stoppschild versehenen, Einmündung den aus Richtung Ransbach-Baumbach kommenden 60-jährigen Fahrer eines Motorrades. Es kam zur Kollision. Infolge dieser geriet das Motorrad unter den PKW. Beide Fahrzeuge gerieten hierdurch in Brand und brannten aus. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwärst verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die L307 musste für mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden.



