Verkehrsunfall mit schwerverletzter Kradfahrerin

Am heutigen Montag, 27.05.2024, ereignete sich gegen 13:21 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 318. Der 65-jährige Verkehrsunfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Montabaur befuhr die L 318, aus Montabaur kommend in Fahrtrichtung Nentershausen.

Anzeige



In Höhe der Abfahrt Girod (L 317) beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 16-jährige Zweiradfahrerin, die die L 318 aus Richtung Nentershausen befuhr und kollidierte mit dieser im Einmündungsbereich. Die Kradfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, nach jetzigem Stand jedoch glücklicherweise, nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der Verkehrsunfallverursacher wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die L 318 für ca. 2 Stunden gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

PHK Birkner



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell