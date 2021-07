Norken

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Der 73-jährige Fahrradfahrer befuhr am 18.07.2021 gegen 13:30 Uhr die K 26 aus Richtung Norken kommend in Fahrtrichtung B 414, während eine PKW-Fahrerin die Bundesstraße aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Kirburg befuhr.