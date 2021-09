Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer -- Erstmeldung

Erstmeldung. Am Samstag, 18.09.21, gg. 09:00 Uhr, ereignete sich auf der B 413, kurz vor der Ortslage Mündersbach ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer.

Am Samstag, 18.09.21, gg. 09:00 Uhr, ereignete sich auf der B 413, kurz vor der Ortslage Mündersbach ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an, Rettungskräfte und Hubschrauber sind vor Ort.

Es wird nachberichtet.



