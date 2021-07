Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Der 61-jährige Motorradfahrer aus NRW befuhr gegen 10:10 Uhr die L318 aus Richtung Nentershausen in Richtung Görgeshausen.

Görgeshausen (ots) – Görgeshausen.



Der 61-jährige Motorradfahrer aus NRW befuhr gegen 10:10 Uhr die L318 aus Richtung Nentershausen in Richtung Görgeshausen. Ein entgegenkommender 87-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommende Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für 30 Minuten voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell