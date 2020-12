Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 16:40 Uhr

Westerburg

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer – Vorabmeldung

Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Ortsrandlage von Westerburg (L 300, Abzweig zur Umgehung von Westerburg, L 281) ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Kradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde.