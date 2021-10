Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer -- Erstmeldung

Hahn bei Marienberg (ots) – Am heutigen donnerstag, 07.10.21, gg. 07:30 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in 56472 Hahn bei Bad Marienberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.



Zudem sind zwei weitere PKW in den Unfall verwickelt, die Unfallaufnahme dauert derzeit an.

Gilt als Erstinformation, von weiteren Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen.

Es wird gebeten, den Ortsbereich Hahn zu umfahren, die Hauptstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.



