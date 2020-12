Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 09:10 Uhr

Am 08.08.2020, ereignete sich gegen 14:55 Uhr in der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein E-Bike-Fahrer befuhr zunächst auf dem Radweg, aus Richtung Filsen kommend. In Höhe der Hausnummer 3 wechselte er vom Radweg auf die Fahrbahn und wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst. Der E-Bike-Fahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber in eine Neuwieder Klinik transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 3000 Euro. Die Fahrbahn war für ca. 30 Minuten gesperrt.



