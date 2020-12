Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am Donnerstag, den 23.07. 2020, gegen 09.30 Uhr, kam es in Unnau zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger.

Unnau (ots). Am Donnerstag, den 23.07.2020, gegen 09.30 Uhr, kam es in Unnau zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 70-Jährige Fußgänger ging die Erbacher Straße am rechten Fahrbahnrand entlang. Die 73-Jährige PKW-Fahrerin befuhr die besagte Örtlichkeit in derselben Richtung. Zu spät nahm sie den Fußgänger wahr, so dass dieser vom PKW erfasst wurde. Er wurde hierbei schwer verletzt.



