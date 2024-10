Montabaur

Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Mittwoch, 02.10.2024, in der Zeit von 8.45 Uhr bis 16.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in 56428 Dernbach mit anschließender Verkehrsunfallflucht.