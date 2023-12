Verkehrsunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen

Am 23.11.2023 kam es gegen 16:35 Uhr auf der B 414 an der Einmündung zur Marienberger Straße bei der Ortschaft Hof zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

In diesem Zusammenhang befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem PKW die Marienberger Straße aus Bad Marienberg kommend in Fahrtrichtung B 414. Zeitgleich befuhren ein Transporter mit Anhänger sowie ein weiterer PKW die Bundesstraße aus Kirburg kommend in Fahrtrichtung Hof. An der Einmündung zur B 414 kollidierte der PKW von der Marienberger Straße, welcher vorfahrtsmissachtend auf die Bundesstraße aufgefahren war, mit dem Anhänger des Transporters und beschädigte das Zugfahrzeug. Durch die absplitternden Fahrzeugteile wurde der hinter dem Transporter befindliche PKW ebenfalls beschädigt.

Durch den Unfall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt.

Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.



