Verkehrsunfall mit Personenschaden – PKW überschlagen

Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, befuhr die 18-jäghrige PKW-Führerin die K 61 aus Richtung Unnau kommend in Richtung Nistertal.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

In einer Linkskurve kam sie vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet nach links von der Fahrbahn ab in eine Böschung und überschlug sich mit ihrem PKW dort, so dass der PKW auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Die 16-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf Rund 10000 Euro.



Rückfragen bitte an:



PI Hachenburg

02662 95580



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell