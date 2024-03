Verkehrsunfall mit Personenschaden Kollision zwischen Radfahrer und PKW

Anzeige



Ersten Ermittlungen zufolge, befuhren ein 47jähriger Radfahrer und eine 77jährige PKW-Fahrerin in dieser Reihenfolge die L 288 in Fahrtrichtung Betzdorf.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve fuhr der PKW dem Radfahrer von hinten auf.

Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und zog sich schwerste Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Der verletzte Radfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber einer Kölner Klinik zugeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 288 teilweise gesperrt, die Verkehrslenkung und Umleitung erfolgte durch die Polizei.



