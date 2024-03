Verkehrsunfall mit Personenschaden, B 414, Giesenhausen

Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B 414, zwischen Altenkirchen und Hachenburg, in Höhe Giesenhausen, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Der 81-jährige Fahrzeugführer eines PKW, Toyota Yaris, befuhr die B 414, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Richtung Hachenburg. In Höhe Giesenhausen beabsichtigte er plötzlich und ohne dies entsprechend anzukündigen nach links auf eine Parkbucht an der B414 abzubiegen. Die dem PKW nachfolgende 17-jährige Fahrzeugführerin eines Leichtkraftrades erkannte dies zu spät, versuchte noch zu bremsen, fuhr jedoch noch leicht auf das abbiegende Fahrzeug auf und stürzte auf die Fahrbahn. Die 17-jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 81-jährige PKW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden ebenso durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf Etwa 5000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es im Bereich der B 414 zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



